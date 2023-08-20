Белоруссия может поставить до 15% техники для обновления общественного транспорта в РФ

Белоруссия может поставить до 15% техники под программу обновления общественного транспорта в российских регионах, сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой в разговоре с агентством "Белта".

"Мы не являемся ни в одном сегменте ни доминантами, ни конкурентами. Примерно 10-15 процентов от этого объема, исходя из наших возможностей, мы на сегодняшний день можем поставить в рамках этой программы", – сказал Крутой.

Политик рассказал об итогах своей встречи в российском министерстве транспорта России, по итогам которой министр Виталий Савельев пообещал, что белорусские производители будут участвовать в программе модернизации общественного транспорта России.

"60 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев - задача президента России обновить парк малых, средних городов. Плюс, естественно, города-миллионники. Минтрансом России собираются данные о потребностях и возможностях российских производителей, но министр Виталий Савельев нам пообещал четко, что белорусы тоже будут участвовать в этой программе", – отметил Крутой.

Также по отдельной программе планируются закупки электробусов для российских городов. Белорусская сторона будет предлагать решения МАЗа и Белкоммунмаша для разных городов.

Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов отметил, что сейчас в парке Мосгортранса числятся 1 184 электробуса, а в городе работает 91 экологичный маршрут.