Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости. Сообщение опубликовано на его сайте.

"Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона", – написал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что страны должны использовать ценность соседства ради прекращения конфликта. Минск, по его словам, готов "сделать для этого все необходимое и даже больше".

Лукашенко также напомнил, что белорусы и украинцы долгое время жили в уважении и согласии, вместе противостояли фашизму и восстанавливали страну после Великой Отечественной войны.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал активы Минобороны Белоруссии. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.

До этого Лукашенко заявил, что в отправке белорусских военных на Украину нет необходимости и ничто не заставит его пересмотреть этот вопрос. Он также уточнял, что Россия не применит ядерное оружие в ходе спецоперации.

Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада – Лукашенко