Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет применено в ходе СВО

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Конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия, заявил Александр Лукашенко. По его словам, такое возможно только в случае агрессии НАТО против Минска или Москвы.

По его мнению, специальная военная операция не является и не будет являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны.

"Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", – цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Ранее бывший член палаты представителей конгресса, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что политика Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.

Габбард подчеркнула, что все чаще звучат разговоры о введении войск НАТО на Украину, что увеличит вероятность прямой конфронтации между Альянсом и Россией. Она назвала РФ государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

Кроме того, экс-конгрессвумен отметила, что администрация США говорит о ядерной войне так, словно это очередной небольшой конфликт. По ее словам, мнение американских чиновников оторвано от реальности.