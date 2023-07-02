Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в приближении ядерной войны с Россией

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Бывшая член палаты представителей конгресса, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что политика Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Об этом она сказала в видеообращении в Twitter.

"Опосредованное противостояние c Россией, которое ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться", – заявила она.

Габбард подчеркнула, что все чаще звучат разговоры о введении войск НАТО на Украину, что увеличит вероятность прямой конфронтации между Альянсом и Россией. Она назвала РФ государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

Кроме того, экс-конгрессвумен отметила, что администрация США говорит о ядерной войне так, словно это очередной небольшой конфликт. По ее словам, мнение американских чиновников оторвано от реальности.

Ранее сообщалось, что член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала ввести запрет на финансирование Украины до конца текущего конфликта. Она также внесла поправку в закон США о финансировании национальной обороны с тем, чтобы не допустить передачу Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.