Конгрессвумен призвала запретить финансировать Украину до окончания конфликта

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Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала ввести запрет на финансирование Украины до конца текущего конфликта. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто", – написала она.

Грин также заявила, что внесла поправку в закон США о финансировании национальной обороны с тем, чтобы не допустить передачу Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. По ее словам, Вашингтону необходимо "продвигать мир, а не финансировать войну".

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине, которые имеют дальность действия порядка 300 километров. Уточнялось, что этот вопрос уже согласуется на высшем уровне.

Кроме того, источники CNN сообщили, что США скоро примут решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов.

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