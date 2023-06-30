США скоро примут решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов – СМИ

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США в скором времени примут решение по поводу поставок кассетных боеприпасов на Украину. Как отмечает CNN, ссылаясь на источник, отправка этих боеприпасов может быть предусмотрена в рамках июльского пакета военной помощи.

"Чиновники сообщили CNN, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце", – отмечается в сообщении телеканала.

В материале также подчеркивается, что в Белом доме серьезно относятся к вопросу передачи кассетных боеприпасов, которые были запрещены международной конвенцией.



Ранее США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 500 миллионов долларов. Транш призван поддержать контрнаступление ВСУ и укрепить противовоздушную оборону Украины. По нему Киев получит в том числе снаряды для комплексов ПВО Patriot, переносных ЗРК Stinger, РСЗО HIMARS и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Также в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине, которые имеют дальность действия порядка 300 километров. Уточнялось, что этот вопрос уже согласуется на высшем уровне.



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