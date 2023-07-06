Лукашенко заявил, что ничто не заставит его отправить войска на Украину

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отправке белорусских военных на Украину нет необходимости, и ничто не заставит его пересмотреть этот вопрос. Его слова приводит ТАСС.

"Ничто не заставит меня это сделать. Нет в этом необходимости", – ответил он на вопрос, что может заставить его пересмотреть решение об отправке военнослужащих на Украину.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия не применит ядерное оружие в ходе СВО. По его словам, это возможно только если страны НАТО вторгнутся на территории России или Белоруссии.

До этого президент Белоруссии отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте с Россией. Как объяснил Лукашенко, именно поэтому Зеленский постепенно стал предъявлять претензии в виде денег и нового оружия к тем, кто толкал Украину к этому конфликту.

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