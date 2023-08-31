Лукашенко назвал глупыми требования о выводе ЧВК "Вагнер" из Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает требования Польши и Балтии о выводе ЧВК "Вагнер" с территории республики глупыми и необоснованными. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, польские и балтийские власти начали нагнетать "истерию" относительно присутствия бойцов "Вагнер" в стране, однако сами страны Прибалтики и Польша постепенно увеличивают военные бюджеты и стягивают к границам Белоруссии крупные воинские формирования.

Белорусский лидер добавил, что на территории Польши и Балтии не должно находиться ни одного иностранного военного, а если это условие будет выполнено, то государства имеют право говорить Минску о присутствии в республике военнослужащих из других стран.

"А пока это – необоснованные и глупые требования. Даже не просьбы и предложения, а требования", – отметил он.

Ранее польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявлял, что МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии вывода со своей территории подразделения ЧВК "Вагнер" и немедленного оставления пограничной территории нелегальными мигрантами.

Он отмечал, что на границе Прибалтики с Белоруссией происходит обострение ситуации. По его мнению, ЧВК "Вагнер" представляет собой достаточно опасную группу людей.



Лукашенко сделал заявление в отношении бойцов "Вагнера"