"Группу Вагнер" зарегистрировали в Белоруссии как центр образовательных услуг

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"Группу Вагнер" зарегистрировали в Белоруссии. Теперь ее деятельность значится как образовательная. Об этом сказано в едином госрегистре юрлиц и ИП страны.

По информации из регистра, "Группа Вагнер" записана как общество с ограниченной ответственностью. При этом регистрация была выполнена Осиповичским райисполкомом еще 4 августа в деревне Цель. Как ранее сообщалось, именно там находится лагерь ЧВК.

В качестве основного вида деятельности "Вагнер" указана следующая фраза: "прочие виды образования".

В деревне Цель оформлено также и ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которое управляет недвижимым имуществом. Главой этой компании числится Евгений Пригожин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о подготовке бойцов ЧВК "Вагнер" к атаке на Польшу с территории страны. Белорусский лидер также добавил, что ему хотелось бы сохранить присутствие подразделения в стране, поскольку военные помогают ей и передают полученный опыт.

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