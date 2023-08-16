18:39Политика
"Группу Вагнер" зарегистрировали в Белоруссии как центр образовательных услуг
Фото: ТАСС/телекомпания "ВоенТВ"
"Группу Вагнер" зарегистрировали в Белоруссии. Теперь ее деятельность значится как образовательная. Об этом сказано в едином госрегистре юрлиц и ИП страны.
По информации из регистра, "Группа Вагнер" записана как общество с ограниченной ответственностью. При этом регистрация была выполнена Осиповичским райисполкомом еще 4 августа в деревне Цель. Как ранее сообщалось, именно там находится лагерь ЧВК.
В качестве основного вида деятельности "Вагнер" указана следующая фраза: "прочие виды образования".
В деревне Цель оформлено также и ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которое управляет недвижимым имуществом. Главой этой компании числится Евгений Пригожин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о подготовке бойцов ЧВК "Вагнер" к атаке на Польшу с территории страны. Белорусский лидер также добавил, что ему хотелось бы сохранить присутствие подразделения в стране, поскольку военные помогают ей и передают полученный опыт.
Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией
Читайте также