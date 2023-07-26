В Латвии закрыли доступ к трем российским сайтам, в том числе сайту ЧВК "Вагнер" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации закрыл доступ к трем российским сайтам, в том числе сайту ЧВК "Вагнер", сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление совета.

"Национальный совет по электронным СМИ принял решение закрыть доступ в Латвии к трем российским сайтам – wagner2022.ru, dentv.ru и yapolitic.ru", – отмечается в сообщении.

В совете заявили, что информация на сайте dentv.ru якобы очерняет Украину и ее граждан. Кроме того, на указанном сайте якобы распространяется ложная информация о том, что НАТО готовится напасть на РФ. Регулятор сообщил, что "весь нарратив портала направлен против украинской нации и западного мира". В латвийском совете добавили, что на сайте yapolitic.ru доступны к просмотру российские политические программы, а сайт wagner2022.ru приглашает вступить в ЧВК "Вагнер".

"В целом указанные сайты распространяют нарратив о том, что в ситуации на Украине виноваты страны Запада и НАТО, а Россия хочет только обеспечить мир во всем мире... Распространение такой информации с умышленным введением в заблуждение об истинных целях России на Украине, настраивание против украинского государства и народа негативно влияет на мирное сосуществование различных социальных групп в Латвии, а также создает риски для различных негативных провокаций, что представляет значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Латвии", – заявили в Национальном совете по электронным СМИ.

Совет считает, что благодаря блокировка сайтов польза для общества превышает урон от ограничения прав, так как общество не будет получать информацию, якобы наносящую угрозу безопасности Латвии, Украины и Европы в целом.

Решение Нацсовета может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца, однако обжалование решения не прекращает его действия, которое должно наступить немедленно.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиагруппы "Патриот" (mediapatriot.ru), "Федеральное агентство новостей" (riafan.ru), "Народные новости" (nation-news.ru), "Экономика сегодня" (rueconomics.ru) и "Политика сегодня" (polit.info). В ведомстве добавили, что ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже.