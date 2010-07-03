Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Фото: depositphotos/dedivan1923

Специалисты Роскомнадзора объяснили, с чем связана частичная блокировка популярного международного фотобанка Shutterstock. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря организации Вадима Ампелонского.

"Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена", – заявил представитель ведомства.

Ранее страницы фотобанка внесли в перечень запрещенных сайтов по решениям Генпрокуратуры и Роспотребнадзора от 13 ноября и от 7 октября соответственно. Подобные действия регулируются статьей 15.1 закона "Об информации…".

В ноябре специалисты Роскомнадзора представили список интернет-страниц с недостоверной информацией. Документ, направленный на борьбу с фейкам, включает в себя данные по 27 страницам в интернете. Впоследствии в ведомстве заявили, что планируют доработать и отредактировать перечень.

