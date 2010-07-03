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Культура

14:41

Экспертам Роскомнадзора приостановили аккредитации из-за "сатанизма" в песнях Крида

культура

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, которые проводили экспертизу песен Егора Крида, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о трех экспертах: Е. Шабалиной, Т. Симоновой и А. Волковой, чья экспертиза не соответствовала требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции, уточнили в Роскомнадзоре.

Документ подписал глава ведомства Александр Жаров. По истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации специалистов.

В октябре на сайте Роскомнадзора было опубликовало исследование музыки Крида, согласно которому творчество музыканта деструктивно и причиняет вред детям. Позднее материал с сайта ведомства удалили.

Ранее песни Егора Крида попали в рейтинг произведений, под которые россияне хотели бы отправиться в последний путь. Опрос по случаю Хеллоуина провел сервис "Яндекс.Музыка".

Также в рейтинге оказались песни групп Queen, AC/DC и Полины Гагариной.

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