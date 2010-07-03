Егор Крид сыграет робота в новом фильме Марюса Вайсберга

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25-летний певец Егор Булаткин, выступающий под псевдонимом Егор Крид, сыграет главную роль в комедии "(НЕ) Идеальный мужчина" режиссера Марюса Вайсберга.

"Это история о ближайшем будущем, в котором роботы, неотличимые внешне от людей, стали неотъемлемой частью ежедневной жизни. Один из них, главный герой фильма (Крид), обладает способностью чувствовать страхи и опасения людей и действует не в соответствии с установленной программой", – цитирует РИА Новости релиз компании "Централ Партнешип", которая занимается организацией съемок.

Главную женскую роль исполнит актриса Юлия Александрова, известная по ролям в фильмах "Горько!", "Самый лучший день", "Звоните ДиКаприо!". Продюсер ленты – Александр Роднянский. Сценарий написали Жора Крыжовников и Евгения Хрипкова.

На большие экраны фильм выйдет весной 2020 года. Бюджет картины и сумма гонораров исполнителям главных ролей не раскрываются.

Ранее психолог высказал мнение, что увлеченность россиян фильмами и сериалами – это попытка уйти от реальности. По мнению специалиста, нежелание граждан проводить свободное время активно может быть связано с их социальным статусом и возрастом.

