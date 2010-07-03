Психолог объяснил увлеченность россиян сериалами

Увлеченность россиян фильмами и сериалами – это попытка уйти от реальности. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс.
По мнению специалиста, нежелание граждан проводить свободное время активно может быть связано с их социальным статусом и возрастом.
"Сериалы, онлайн-игры, YouTube и прочее – попытка пожить чужой жизнью, не своей. Она появляется тогда, когда на обустройство собственной жизни не хватает ресурсов, причем не только финансовых и временных", – цитирует ИА "НСН" психолога.
Согласно одному из последних опросов, телевизор – главное развлечение у половины россиян. 53 процента респондентов высказались, что смотрят фильмы и сериалы каждый день. Еще четверть опрошенных делают это минимум раз в неделю. Вторым по популярности видом отдыха стали встречи с друзьями. А вот театры, музеи и выставки большинству россиян вообще не интересны. Более 55 процентов людей признались, что не ходят в эти места никогда.
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