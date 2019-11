Россияне назвали песни, под которые хотели бы уйти в мир иной

Фото: depositphotos/Kzenon

По случаю Хэллоуина сервис "Яндекс. Музыка" провел необычный опрос. Специалисты выяснили, под какую музыку пользователи хотели бы отправиться в последний путь. Всего в опросе поучаствовали около двух тысяч пользователей в возрасте от 18 до 63 лет.

Многие россияне хотели бы, чтобы на их похоронах играли песни групп Queen и AC/DC. Хотя некоторые предпочли бы уйти в мир иной под Полину Гагарину и Егора Крида. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Яндекс. Музыка", пишет РИА Новости.

Оказалось, что 66% слушателей хотели бы, чтобы на прощании с ними звучала музыка, как это принято в некоторых мировых культурах. При этом только 4% респондентов предпочли бы тихие похороны. Остальные 30% просто никогда не думали над этим вопросом.

Большинство россиян предпочли песню Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC. Вторую строчку заняла композиция Show Must Go On группы Queen. На третьем месте оказались "Похороны" коллектива "Король и Шут", а также "Беспечный ангел" "Арии".

Авторы исследования отметили две основные группы, которые можно выделить среди респондентов. Одни хотели бы попрощаться с миром под веселые и жизнеутверждающие композиции: Dancing Queen группы ABBA, Sunshine Reggae Laid Back, Sweet Dreams Eurythmics, "Оранжевое настроение" Чайфа.

Другие считают, что на похоронах можно и погрустить. Многие предпочли бы лиричные композиции: "Я свободен" Кипелова, "Спектакль окончен" Полины Гагариной, "Сансару" Басты, Ohne Dich Rammstein, Run To You Уитни Хьюстон, Otherside Red Hot Chili Peppers.

Некоторые меломаны заявили, что их похороны могли бы пройти под марш "Прощание славянки", "Цвет настроения черный" Крида и Киркорова, "Проснись и пой" Ларисы Мондрус. По результатам опроса "Яндекс. Музыка" составил плейлист "В последний путь".

