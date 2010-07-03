Россияне назвали песни, под которые хотели бы уйти в мир иной

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По случаю Хэллоуина сервис "Яндекс. Музыка" провел необычный опрос. Специалисты выяснили, под какую музыку пользователи хотели бы отправиться в последний путь. Всего в опросе поучаствовали около двух тысяч пользователей в возрасте от 18 до 63 лет.
Многие россияне хотели бы, чтобы на их похоронах играли песни групп Queen и AC/DC. Хотя некоторые предпочли бы уйти в мир иной под Полину Гагарину и Егора Крида. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Яндекс. Музыка", пишет РИА Новости.
Оказалось, что 66% слушателей хотели бы, чтобы на прощании с ними звучала музыка, как это принято в некоторых мировых культурах. При этом только 4% респондентов предпочли бы тихие похороны. Остальные 30% просто никогда не думали над этим вопросом.
Большинство россиян предпочли песню Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC. Вторую строчку заняла композиция Show Must Go On группы Queen. На третьем месте оказались "Похороны" коллектива "Король и Шут", а также "Беспечный ангел" "Арии".
Авторы исследования отметили две основные группы, которые можно выделить среди респондентов. Одни хотели бы попрощаться с миром под веселые и жизнеутверждающие композиции: Dancing Queen группы ABBA, Sunshine Reggae Laid Back, Sweet Dreams Eurythmics, "Оранжевое настроение" Чайфа.
Другие считают, что на похоронах можно и погрустить. Многие предпочли бы лиричные композиции: "Я свободен" Кипелова, "Спектакль окончен" Полины Гагариной, "Сансару" Басты, Ohne Dich Rammstein, Run To You Уитни Хьюстон, Otherside Red Hot Chili Peppers.]
Некоторые меломаны заявили, что их похороны могли бы пройти под марш "Прощание славянки", "Цвет настроения черный" Крида и Киркорова, "Проснись и пой" Ларисы Мондрус. По результатам опроса "Яндекс. Музыка" составил плейлист "В последний путь".
Ранее звонки в столичных школах заменили на мелодии из отечественных мультфильмов по случаю Дня анимации, который отмечается 28 октября. Школьники могли составить плейлист сами, проголосовав за понравившуюся музыку в соцсетях.
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