Антоха МС приглашает на большой концерт в "Известия Hall"

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Антоха МС – одно из самых заметных и оригинальных явлений на отечественной музыкальной сцене. Артист, которого непременно нужно слушать живьем, тексты и всю музыку пишет сам и подыгрывает себе же на трубе. Лирика, пропитанная романтикой двора, черный грув, искренность и самобытность – все это есть в его песнях. А "нести добро" – один из творческих принципов Антохи МС.

На своих концертах улыбчивый парень из спального района Москвы делает так, что зрительный зал становится с ним единым целым. Его незамысловатые, понятные всем и полные оптимизма жизненные тексты "цепляют", а музыка не позволяет устоять на месте.

Этой осенью музыкант решительно настроен не отпускать лето и приглашает всех на большой концерт – обещано много позитива, улыбок и танцев!