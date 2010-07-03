Школьные звонки в Москве заменят на песни из отечественных мультфильмов

Звонки в столичных школах заменят на мелодии из отечественных мультфильмов по случаю Дня анимации, 28 октября. Идею заменить стандартные школьные звонки фрагментами любимых с детства песен выдвинула киностудия "Союзмультфильм".

"Предложение получили 609 московских школ, многие директора и учащиеся его поддержали. Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые", - рассказали в "Союзмультфильме".

Заменить звонок мелодией можно не только по случаю праздника. Школы могут сделать это самостоятельно, решение должно быть регламентировано внутренними актами или приказом руководителя учебного заведения.

Школа №904 одной из первых стала использовать известные мелодии вместо традиционных звонков. По словам директора Галины Щербаковой, в школе звучат классические композиции, детские песни и рок-хиты.

Учащиеся составляют плейлист сами, за понравившуюся музыку дети голосуют в соцсетях. При этом все композиции согласовываются с группой экспертов, в которую входят преподаватели музыки, администрация школы и специалисты по учебно-воспитательной работе.

Кстати, 28 октября на Московском образовательном канале пройдет трансляция открытого урока по анимации. Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев расскажет о мультипликации, жанрах и технологиях анимации.

Неприятные для слуха школьные звонки заменяют не только в Москве. Охранник одной из школ Красноярска Валерий Максименко предложил ставить вместо звонков популярные песни. В плейлисте охранника-диджея уже более 500 композиций.