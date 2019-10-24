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Общество

24 октября, 18:53

Егор Крид и Цой – вместо звонка: кто заказывает музыку в красноярской школе

общество образование

В одной из красноярских школ решили попрощаться с классическим школьным звонком. Теперь вместо него ученики и педагоги сами выбирают композиции из плей-листа, составленного охранником учебного заведения. Разбираемся, имеет ли школа право выбирать мелодию самостоятельно и какие песни популярны среди учащихся и учителей.

Фото: admkrsk.ru

Билан или "Би-2", но не Круг

Идея заменить школьные звонки на популярные песни возникла у охранника красноярской школы № 32 Валерия Максименко. Он пришел к выводу, что "классическое" оповещение довольно резкое и неприятное. Абсолютно не несет положительных эмоций, а только нервирует учеников и педагогов. Поэтому мужчина решил привнести изюминку в образовательный процесс и поднять всем настроение веселыми песнями.

Максименко – военный в отставке, последние три года работает в школе. Постоянное общение с молодежью помогает мужчине не отставать от современных технологий. Каждую новую песню, заказанную учениками или учителями, он ищет в интернете, скачивает и обрабатывает в специальной программе под формат школьного звонка. Но цензура все же есть, не все песни проходят. Так, однажды мужчину попросили сделать школьный звонок из "Владимирского централа" Михаила Круга, пришлось отклонить.

Кстати, песни из подборки охранника звучат не только вместо звонка, но и на праздниках, в памятные даты и дни рождения учителей. Об этом Москве 24 рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 32 Надежда Акайкина.

Если какой-то праздник, звучат тематические песни. Когда, например, памятная дата Цоя, у нас будет его музыка играть. Если день рождения у какого-то учителя, то включают его любимые композиции. Дети тоже заказывают свои песни.
Надежда Акайкина
замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 32

На сегодняшний день в плей-листе уже более 500 композиций. В основном это классика и инструментальная музыка, но также есть песни из мультиков, фильмов и современные хиты. Особенно популярны мелодии из "Бременских музыкантов" и "Крылатые качели". Но когда дело доходит до выбора хитов, ученики и учителя расходятся во вкусах. Школьники просят поставить на звонок Диму Билана, Егора Крида, Мота, Тиму Белорусских, Александра Ревву, а также группы "Би-2" и "Кино". А педагогам ближе мелодии восьмидесятых и девяностых годов. На верхушке хит-парада – песня Hotel California группы Eagles. Сколько сердец разбито под нее на дискотеках прошлых лет, когда возлюбленный пригласил на медляк другую.

Перед уроком в школе музыка играет две минуты, что позволяет ребятам доделать все свои дела и спокойно пойти на занятие, рассказывает Акайкина.

Дети на часы не смотрят. За эти две минуты они успевают собраться и понимают, что уже пора подниматься на свой этаж. А не так, когда резко звенит звонок, надо бежать и ты уже опоздал.
Надежда Акайкина
замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 32

Сам Валерий Максименко не был готов к свалившейся на него популярности и от любых интервью отказывается. А родители, по словам Акайкиной, школьным переменам рады. Одна из мам даже лично позвонила и сказала, что ее ребенку такое нововведение нравится, и он на переменах пританцовывает.

Кто решает, каким должен быть звонок?

"С точки зрения внутреннего устава школы менять мелодию звонка не запрещено", – рассказал Москве 24 президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Но обычно такие эксперименты не очень хорошо заканчиваются, отмечает эксперт.

По словам Комкова, схожий эксперимент уже проводился в ряде других регионов. При этом, когда вместо звонка включали хиты, получалась уникальная ситуация: дети стояли в коридоре и слушали музыку вместо того, чтобы идти в класс, они "начинали приплясывать и выделывать па".

"Это превращалось в некое шоу. После таких экспериментов педагоги и директора некоторых школ решили не превращать учебные заведения в мини-диско-клуб и вернули традиционный школьный звонок", – говорит Комков.

Все-таки школьный звонок – это исторически сложившаяся вещь, и превращать школу в филиал филармонии не совсем уместно.
Сергей Комков
президент Всероссийского фонда образования

Тем не менее эксперт отметил, что кое-где нововведения все же прижились. Например, в специализированных школах с музыкальным уклоном.

Фото: admkrsk.ru

Егор Крид под вопросом

В Красноярске уже не одна школа отказалась от стандартного школьного звонка. В гимназиях № 1, 4, 6 и школе № 154 включают спокойные мелодии и тематические песни в преддверии праздников. В лицеях № 6, № 7, гимназии № 13 и школе № 150 предпочитают классическую и инструментальную музыку. А в образовательном комплексе "Покровский" вместо звонка играет мелодия, сочиненная первым губернатором Енисейской губернии Александром Степановым.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова рассказала Москве 24, что подобных школ, которые используют вместо традиционного звонка песни и мелодии, довольно много. Такую практику ввели и в школе, где Леткова является председателем управляющего совета: "У нас одна мелодия на все уроки. Она позитивно заряжает детей, стимулирует их к учебе. Но в других школах может быть по-другому", – подчеркивает она.

Эксперт отмечает, что все нововведения нужно вводить с учетом сообщества родителей, администрации школы и при участии учеников. Также важным моментом при замене звонка является выбор песен, они не должны вызывать вопросы у родителей.

Например, по Егору Криду и другим сомнительным исполнителям есть экспертизы, которые неоднозначно оценивают их творчество. Периодически возникают разные скандалы. Поэтому какие-то сомнительные песни лучше не транслировать.
Ольга Леткова
председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

Эксперт подчеркнула, что школа несет на себе еще и воспитательную функцию. То, что делается от имени образовательного учреждения и учителей, воспринимается детьми "как норма, как должное". Поэтому, по мнению Летковой, к выбору музыки необходимо подходить с особым вниманием, чтобы не допускать конфликтов.

"А сама задумка разнообразить школьный звонок хорошими песнями и мелодиями, которые нравятся детям, – это хорошая, прогрессивная идея, которая имеет право на жизнь", – добавила эксперт.

Спорные ситуации с музыкальным репертуаром для школьников возникают уже не в первый раз. Так, в апреле этого года семиклассники спели "Владимирский централ" на уроке музыки в краснодарской школе. Видео с этого занятия выложил в интернет отец одного из учеников. Ролик вызвал большой резонанс. Оказалось, на уроке изучали "Музыку народов мира", и преподаватель затронула тему французского и русского шансона.

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Лоскутникова Наталья

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