В красноярской школе звонки заменили на песни Цоя и Билана

Фото: охранник Валерий Максименко. телеграм-канал Life Shot

Традиционные звонки в школах Красноярска заменили на мелодии из советских мультфильмов, песни рэперов и другую популярную музыку. Об этом пишет РИА Новости.

От стандартного школьного звонка отказались в школе №154, гимназиях №1, 4 и 6. А в школе №150, гимназии №13 и лицеях №6 и 7 теперь играет классическая и инструментальная музыка.

Администрация образовательного комплекса "Покровский" заменила звонок композицией, которую сочинил первый губернатор Енисейской губернии Александр Степанов.

Известно, что инициатором отказа от школьных звонков были не дети. В школе №32 такую идею предложил охранник Валерий Максименко. Он посчитал, что традиционные звонки слишком резкие и неприятны для слуха, они нервируют школьников и преподавателей.

Охранник подбирает плейлист сам: ищет музыку в Сети, скачивает ее и вырезает нужные фрагменты в специальной программе. В коллекции Максименко уже более 500 композиций. Иногда новые мелодии заказывают сами ученики, детям особенно нравятся "Крылатые качели" и мелодии из "Бременских музыкантов".

Видео: телеграм-канал Life Shot

"Также ребята любят песни Димы Билана, Александра Реввы, Егора Крида, Мота, Тимы Белорусских, Эмина, групп "Би-2" и "Кино". Педагоги отдают предпочтению классической музыке, хитам 80-90-х годов", – цитирует агентство сообщение управления образования города.

Максименко тщательно следит за содержанием плейлиста. Например, он отказал в просьбе сделать звонок из песни Михаила Круга "Владимирский централ".

Ранее родители российских школьников рассказали, как можно повысить интерес детей к обучению в школе и повысить их успеваемость. Многие родители выступили за изменение образовательных программ и разделение выпускных экзаменов и вступительных в вуз.