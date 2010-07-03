В красноярской школе звонки заменили на песни Цоя и Билана

10:06
Фото: охранник Валерий Максименко. телеграм-канал Life Shot
Традиционные звонки в школах Красноярска заменили на мелодии из советских мультфильмов, песни рэперов и другую популярную музыку. Об этом пишет РИА Новости.
От стандартного школьного звонка отказались в школе №154, гимназиях №1, 4 и 6. А в школе №150, гимназии №13 и лицеях №6 и 7 теперь играет классическая и инструментальная музыка.
Администрация образовательного комплекса "Покровский" заменила звонок композицией, которую сочинил первый губернатор Енисейской губернии Александр Степанов.
Известно, что инициатором отказа от школьных звонков были не дети. В школе №32 такую идею предложил охранник Валерий Максименко. Он посчитал, что традиционные звонки слишком резкие и неприятны для слуха, они нервируют школьников и преподавателей.
Охранник подбирает плейлист сам: ищет музыку в Сети, скачивает ее и вырезает нужные фрагменты в специальной программе. В коллекции Максименко уже более 500 композиций. Иногда новые мелодии заказывают сами ученики, детям особенно нравятся "Крылатые качели" и мелодии из "Бременских музыкантов".
Максименко тщательно следит за содержанием плейлиста. Например, он отказал в просьбе сделать звонок из песни Михаила Круга "Владимирский централ".
Ранее родители российских школьников рассказали, как можно повысить интерес детей к обучению в школе и повысить их успеваемость. Многие родители выступили за изменение образовательных программ и разделение выпускных экзаменов и вступительных в вуз.
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