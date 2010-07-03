Родители назвали способы повысить интерес детей к учебе в школе

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Специалисты из РАНХиГС опросили родителей школьников, выяснив, какими способами, по их мнению, можно повысить интерес детей к обучению в школе, сообщает RT.

30,9% родителей считают, что мотивация детей к обучению в школе повысится, если изменить содержание образовательных программ.

За разделение выпускных экзаменов и вступительных в вуз, как это было до введения ЕГЭ, выступают 28,5% респондентов. 26,4% выступили за активное использование информационных технологий на уроках.

Четверть опрошенных считают необходимым дать школьникам возможность самим выбирать предметы, которые они будут изучать.

18,2% обеспокоены методикой преподавания предметов, 16,9% предлагают сделать более гибким расписание уроков, а 15,5% – изменить систему оценки знаний учащихся.

Столько же респондентов полагают, что заинтересовать детей повысит организация внеклассной работы, 13,9% – увеличение числа дополнительных занятий.

Чуть более 26% опрошенных родителей сообщили, что их дети и так заинтересованы в учебе и в дополнительной мотивации не нуждаются.

Эксперты отметили, что родители чувствуют себя вовлеченными в обучение детей, и считают, что дети перегружены. По их мнению, предметов, по которым не нужно сдавать итоговые аттестации, могло бы быть поменьше.

В опросе участвовали 2,2 тысячи родителей или законных представителей учеников школ из трех регионов страны.

Ранее заслуженный учитель России, почетный член союза педиатров Евгений Ямбург заявил, что большинство российских учеников имеют различные отклонения в здоровье. По его словам, чаще всего проблемы кроются в психологическом состоянии детей.