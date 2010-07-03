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Культура

14:45

Фестиваль японских искусств пройдет в культурном центре ЗИЛ

город культура

Фото: культурный центр ЗИЛ

Фестиваль традиционных японских искусств организуют в культурном центре ЗИЛ в период с 25 по 27 октября. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства Японии в России.

Центром мероприятия станет выставка "Нихон но Би", название которой переводится как "Красота Японии". Она откроется уже в пятницу, 25 октября. В состав экспозиции включат сразу несколько видов японских искусств – живопись тушью суми-э, икэбану школ Икэнобо и Согэцу, оригами и работы из японской ткани.

Дополнят выставку предметы чайного искусства, такие как чашки, чайницы, вазы для цветочных композиций и другие.

Культурный центр ЗИЛ располагается в Даниловском районе Южного административного округа Москвы. Ранее стало известно, что учреждение предоставит площадку для фестиваля "Young Old: новые старшие".

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