Почему столичные родители против творчества группы "Френдзона"

Департамент труда и соцзащиты Москвы разослал в муниципалитеты просьбу обратить внимание людей на возможную опасность музыкальной группы "Френдзона" для детей. Поводом послужили жалобы на коллектив некоторых московских родителей уполномоченному по правам человека в столице Татьяне Потяевой. Разбираемся, действительно ли клипы и тексты "Френдзоны" опасны для молодежи.

Снимок с видео: YouTube/ФРЕНДЗОНА

Нужно запретить?

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева рассказала Москве 24, что еще в апреле инициативная группа московских родителей направила ей просьбу проверить музыкальный коллектив "Френдзона". По их мнению, его творчество негативно влияет на подростков, поскольку в песнях и клипах группы "есть призыв к однополым бракам, к употреблению алкоголя и наркотиков".

"В рамках своей компетенции мы написали обращение в МВД по Москве и в прокуратуру, чтобы они дали экспертную оценку и заключение по выступлению этого коллектива", – рассказала Потяева.



Татьяна Потяева московский омбудсмен Мы до конца отследим эту историю и до конца всем своим аппаратом прослушаем все диски, которые предоставили москвичи. Эта ситуация вызвала наш интерес.

В свою очередь, в столичном департаменте труда и соцзащиты рассказали Москве 24, что прокуратура направила копию обращения омбудсмена в правительство Москвы. В нем, по информации департамента, Потяева попросила обратить внимание на то, что видеоклипы группы "Френдзона" содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию и представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей, а также взять на контроль данную ситуацию и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы.

"Если существует угроза не только физического, но и эмоционального плана, департамент обязательно предпринимает все меры, чтобы проинформировать о ней и не допустить развития проблемы", – уточнили в пресс-службе ведомства.



пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Именно поэтому департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей. Предложение носит рекомендательный характер.

При этом тур-менеджер группы "Френдзона", представившаяся Наной, пояснила "Русской службе Би-би-си", что "не понимает, почему на них ополчились".

Снимок с видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=Lfo29TGB8DQ]ФРЕНДЗОНА

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По ее словам, перед весенним туром коллектив провел экспертизу в Роскомнадзоре, предоставив туда все тексты песен. По результатам проверки эксперты "Центра специальных расследований и экспертиз" якобы пришли к выводам, что песни группы "Френдзона" не могут "причинить вред здоровью и развитию детей с 12-летнего возраста".

Опасная музыка?

Коллектив "Френдзона" не имеет своего официального сайта, однако у группы есть паблик во "ВКонтакте" с аудиторией почти 500 тысяч подписчиков. Кроме того, коллектив выкладывает свои клипы на YouTube, где имеют еще более 755 тысяч подписчиков, а некоторые их клипы посмотрели более 14 миллионов человек.

Музыканты позиционируют себя как "школьный поп-панк-коллектив", у участников группы есть вымышленные имена (Мэйк Лав, Кроки Бой, Мэйби Бэйби и другие) и биографии. В своих песнях коллектив поднимает темы взросления, подростковой любви, школьных будней и другие.

Снимок с видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=Lfo29TGB8DQ]ФРЕНДЗОНА

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Музыкальный критик Евгений Бабичев пояснил Москве 24, что секрет популярности этого коллектива и подобных ему в том, что они поют о близких молодежи темах.

"Дети в подростковом возрасте хотят казаться взрослей и черпают информацию не от родителей, а из поп-культуры. В то числе тексты и смысл песен имеют большое значение в становлении их личности", – пояснил эксперт.



Евгений Бабичев музыкальный критик Я вот знаю, что круто у молодежи, если ты проживаешь сам историю из популярной песни, к этому порой подростки очень стремятся. Поэтому очень важно, о чем поют сегодняшние идолы.

По его словам, нельзя отменять концерты или запрещать творчество группы, так как не должно быть цензуры, однако сами артисты тоже должны понимать, как их песни могут отразиться на подростках.

"Я послушал несколько песен "Фанзоны", и там есть абсолютно форматные вещи – нормальные песни и по мелодии, и по тексту. Есть, конечно, места, которые вызывают вопросы, но фильтрация спасет, а не запреты. Всегда можно найти решение", – пояснил он.

Музыкальный критик уверен, что после этой истории популярность группы только вырастет.

Снимок с видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=Emzw_VxkK50]ФРЕНДЗОНА

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Родитель вправе принять решение?

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала Москве 24, что нет законодательного регулирования по поводу того, чтобы по обращению граждан не разрешать или запрещать выступления и воспроизводить музыкальный контент.

"Если во время концерта употребляется нецензурная брань, призывы к терроризму, к употреблению наркотиков, то есть то, что запрещено законом, в этом случае администрация города может запретить и привлечь к ответственности создателей и распространителей этого контента", – пояснила она.

По ее словам, если же в словах музыкантов просматриваются низменные морально-этические нормы, то порядок запрета сложнее, так как нет цензуры. При этом последнее слово всегда должно оставаться за родителями подростка.



Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Родитель вправе принять решение – пустить или не пустить ребенка, не дав деньги на билет или же запретив родительской волей. Правда молодежь не всегда слушается родителей, обманывает, поэтому родители часто обращаются, чтобы запретить концерт, потому что считают, что содержание песен является разрушительным для ребенка. Разрушительной может быть и сама музыка.

Волынец добавила, что в случае сомнения родители вправе обратиться в соответствующие органы, чтобы провести экспертизу музыки и текстов.