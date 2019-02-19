Топ кулинарных ужасов из российских столовых

В последнее время российские школьные столовые поражают общественность своими кулинарными шедеврами. Чего хотя бы стоит очередной случай, когда учеников одной из школ в городе Юргамыш Курганской области накормили странным мясом с щупальцами. Портал Москва 24 собрал самые страшные блюда, которые предлагали детям на обед.

"Чужой" в бульоне

Первое место по праву занимает "чужой" в тарелке с супом. Такой деликатес обнаружили ученики Юргамышской школы в Курганской области. Блюдо преподносилось как суп с говядиной. Но дети от "дегустации" отказались, а их родители забили тревогу.

Странный кусок мяса с белыми щупальцами, вероятно, является внутренней частью щеки коровы со слюнными железами. Обычно такой продукт покупают на корм собакам. По рассказам школьников, странное мясо было в банке с тушенкой, которую упаковывали на заводе, а значит, виноваты там. По крайней мере, так рассказал им учитель.

А на вопросы родителей о том, как "вещество" попало в детские тарелки, одна из сотрудниц школы заявила, что суп был приготовлен из тушенки высшего качества. И при осмотре содержимого банок поваров ничего не насторожило. Более того, даже технология приготовления супа была соблюдена. Однако на слово сотрудникам школы верить не стали – теперь расследованием инцидента занимается Следственный комитет Курганской области.

Макароны-размазня

Снимок с видео YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=dUP8S16xgHQ]Lets going on TV

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Второе место – у блюда из Кемеровской области. В городе Юрга школьники пожаловались на то, что их кормят переваренными макаронами. Ученицы школы № 10 сняли на видео свои обеденные порции: макароны настолько мягкие по консистенции, что их можно намазать на хлеб. Девочки отметили, что по внешнему виду еда напоминает ту, которой питаются домашние животные, и сделали вывод, что их кормят "как собак". Авторы ролика свои порции пробовать не стали.

Видео было опубликовано в профиле Instagram одной из школьниц. Пользователи возмутились качеством продуктов питания в школе, некоторые даже высказали намерение предложить блюдо тем, кто его приготовил. Позже появилось сообщение о следственной проверке ситуации.

Червивый Ульяновск

А вот в ульяновской школе детям подали червивый деликатес. 5 февраля учащихся 33-й гимназии накормили вафлями с белыми червяками. Фото блюда обнародовал местный паблик в Instagram. Родители под постом пояснили, что пожалуются директору, напишут коллективное заявление. "Вафли были с червями и компот. Мы просто в ужасе!" – написала одна из мам.



Дорогие родители, присоединяйтесь, не оставляйте это безнаказанным! Я до сих пор в себя прийти не могу! Первоклашки все вафли съели.



Позднее в министерстве образования и науки Ульяновской области сообщили, что «заведующая производством пищеблока столовой гимназии № 33 Ульяновска, допустившая грубое нарушение, уже уволена. Все ответственные лица пищеблока привлечены к дисциплинарной ответственности, а в адрес поставщика готовят претензию».

Салатик из тараканов по-ижевски

Фото: facebook.com/София Гунина

Следственный комитет по Удмуртской республике начал проверку после жалоб родителей учеников лицея № 56 Ижевска на тараканов в еде. Заместитель председателя удмуртской региональной общественной организации "Союз потребителей" София Гунина разместила фото "еды" на своей странице в Facebook.

"Слабонервным не смотреть! Сегодня в УРОО Союз потребителей обратились родители школьников ижевского лицея № 56", – написала она.



Это просто безобразие! Чем кормят наших деток? Будем разбираться вместе с контролирующими органами.



В комментариях к своему посту Гунина также посетовала, что это уже не первый случай, когда дети находят насекомых в готовых блюдах.