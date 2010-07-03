Госдума приняла законопроект о горячем питании в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума в первом чтении приняла поправки в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании в РФ", сообщают "Дни.ру". Документы улучшают правовое регулирование вопросов качества питания школьников.

Появилось понятие "здоровое питание", закреплены его принципы. Закон определяет обязанность обеспечения учащихся школ горячей едой. Детское меню смогут контролировать родители.

Информацию можно будет найти на сайтах образовательных учреждений. Родители смогут предупреждать руководство школ о состоянии здоровья ребенка.

Законопроект также запрещает использовать продукции для детского питания сырья с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других веществ, потенциально опасных для здоровья.

В столице следить за питанием ребенка можно благодаря карте москвича и сервису "Москвенок". Родители могут проверить, когда ученик посещает школу и что покупает на обед. Можно выбирать и полезное меню для детей.

Чаще всего в родительский стоп-лист попадают молочный шоколад и несладкие мучные изделия. Запрещают также рулеты, печенье, булочки, мармелад, мороженое и зефир.