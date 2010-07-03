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Общество

06:24

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде песен Крида

общество культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Организация "Национальный совет социальной информации", аккредитованная Роскомнадзором, назвала творчество певца Егора Крида (Булаткина) вредным для "русского самосознания".

Как говорится в материале на сайте ведомства, который цитирует "Интерфакс", в этой связи информацию о выступлениях исполнителя следует запретить для несовершеннолетних.

Отмечается, что были проанализированы клипы, записи выступлений и тексты песен Крида. Эксперты пришли к выводу, что творчество певца должно быть маркированы как "18+".

В частности, Крида назвали ярким представителем "агрессивной антироссийской субкультуры рэперов", несущей российской молодежи антиценности через музыку.

Медиасреда выступлений певца "является деструктивным информационным пространством", которая приводит слушателей в стресс, блокирующий развитие интеллекта".

В Роскомнадзоре агентству объяснили, что служба проводит аккредитацию экспертов, определяющих вредность информации для детей, и обязана публиковать их выводы.

В 2018 году Крид отменил выступление в Махачкале по причине "неспокойной обстановки". Сообщалось, что певцу поступают угрозы от жителей Дагестана после критики бойца Хабиба Нурмагомедова.

Почему из-за отмены концерта Егора Крида в Дагестане началась война в соцсетях

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