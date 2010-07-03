Москва 24: как защитить интеллектуальную собственность в интернете

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3 декабря в ТАСС состоится круглый стол, посвященный проблеме защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в интернете.

Об авторском праве и совершенствование антипиратского законодательства расскажут:



генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри;

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев;

директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова;

заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин;

председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский.

Смотрите трансляцию 3 декабря в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.