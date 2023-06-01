Платформу Medium заблокировали в России

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Роскомнадзор ограничил доступ в России к платформе для социальной журналистики Medium, сообщает "Интерфакс".

Заблокирован сайт medium.com. По какой причине в РФ ограничили доступ к ресурсу, не указано.

Medium в августе 2012 года запустили сооснователи Twitter Эван Уильямс и Биз Стоун.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к американскому фотобанку Shutterstock из-за размещения деструктивных материалов. Сайт может быть разблокирован на территории РФ только после удаления деструктивных материалов, сообщили в РКН.

Ранее ведомство блокировало некоторые страницы фотобанка из-за оскорблявших государственные символы РФ материалов. После удаления ресурсом подобного контента РКН исключил страницы из реестра запрещенных.

