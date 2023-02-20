Ассоциация банков России попросит РКН не запрещать оказывать услуги через Telegram

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Ассоциация банков России обратится в Роскомнадзор с просьбой не запрещать оказание банковских услуг через мессенджер Telegram, заявил вице-президент организации Алексей Войлуков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что кредитные организации считают Telegram удобным дополнительным инструментом, который может функционально заменить приложения ряда российских банков, лишившихся онлайн-сервисов из-за санкций.

По словам Войлукова, использование мессенджера не создает угрозы сохранности личных данных клиентов, поскольку сам Telegram не ведет обработку никакой платежной информации. Он пояснил, что это исключает возможность попадания персональных данных к третьим лицам.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит дополнительных технологических рисков для кредитных организаций в предоставлении услуг через мессенджер Telegram. Тем не менее, по словам Набиуллиной, банки должны учитывать, что Telegram активно используется мошенниками в качестве средства коммуникации.



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