09:44Технологии
Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг
Фото: depositphotos/dimarik
Сервисы Telegram, WhatsApp, Viber и Discord относятся к иностранным мессенджерам, которые с 1 марта нескольким российских организациям запрещено использовать при предоставлении услуг. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В силу с этого дня вступают поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в прошлом году. Теперь некоторым организациям в России запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.
В список таких сервисов вошли также Microsoft Teams, Skype for business, Snapchat, Threema и WeChat.
Авторами соответствующей поправки выступили глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Антон Горелкин.
Уточняется, что поправка предполагает запрет на использование зарубежных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставление персональных данных россиян или информации о денежных переводах.
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