В России могут запретить использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла во втором чтении запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами соответствующей поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" выступили глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Антон Горелкин.

Уточняется, что поправка предполагает запрет на использование зарубежных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставление персональных данных россиян или информации о денежных переводах.

Предполагается, что список таких иностранных мессенджеров составит Роспотребнадзор и опубликует на своем сайте.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало школам отказаться от использования иностранных мессенджеров для коммуникации между учителями и родителями. Взамен ведомство предлагает в качестве апробации перейти на образовательную платформу "Сферум" с использованием мессенджера от компании VK.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что использование средств коммуникации должно быть выборочным и ограниченным из соображений безопасности. По его словам, не стоит беспокоиться, если мессенджер нужен только для общения в родительском чате.

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