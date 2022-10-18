Аналитик раскрыл, какую опасность могут нести иностранные мессенджеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Использование средств коммуникации должно быть выборочным и ограниченным из соображений безопасности, заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, не стоит беспокоиться, если мессенджер нужен только для общения в родительском чате.

"<…> иностранные компании уходят с российского рынка и оставляют пользователей часто без поддержки. В рамках такого тренда можно рассмотреть российские решения, но при этом мгновенно перебегать от одного в пользу другого, причем безосновательно, наверное, торопиться так не стоит", – уточнил Ульянов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт порекомендовал обратить внимание на соцсеть "ВКонтакте". По его мнению, благодаря достаточному количеству пользователей тем, кто хочет перевести свою аудиторию в новый мессенджер, будет намного легче сделать это.

"Проблема не в том, что мы привыкли, что тут новая кнопочка будет на новом мессенджере, а в том, чтобы перетащить фактически весь круг общения. Если будет аудитория, те же самые люди, с которыми вы общались сначала в одной программе, потом в другую перешли, этот процесс не будет сложным", – отметил Ульянов.

Эксперт подчеркнул, что сложности с переходом в новую соцсеть могут возникнуть у тех, кто на постоянной основе пользуется разными мессенджерами. Он утверждает, что из-за этого фактора люди будут менее охотно переходить на новую площадку.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ не запрещало учебным заведениям пользоваться заграничными мессенджерами. Однако ведомство порекомендовало им перейти на российскую систему "Моя школа".



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