Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) запустило маркетплейс российского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО", – говорится в сообщении министерства.

Правообладатели отечественных разработок, желающие разместить ПО на сайте, должны подать соответствующее заявление на портале "Госуслуги", объяснили в Минцифры России.

В ведомстве подчеркнули, что Russoft.ru является удобной площадкой для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе размещено свыше тысячи решений. На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заместить программное обеспечение.

Ранее в ведомстве сообщили, что планов по ограничению работы видеохостинга YouTube на территории России нет. В Минфицры подчеркнули, что заявление главы ведомства Максуда Шадаева, сделанное им в конце сентября, остается актуальным на сегодняшний день.

До этого стало известно, что Минцифры России совместно с платформой "Учи.ру" запустят образовательные курсы для школьников по программированию. Освоить базовые навыки программирования смогут ученики 8–11-х классов. Подать заявку на участие в программе можно до 31 октября.

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