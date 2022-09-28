В Минцифры заявили об отсутствии планов по блокировке YouTube в РФ

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В настоящее время планы по блокировке видеохостинга YouTube в России отсутствуют, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube", – приводит ТАСС его слова.

Ранее в Совфеде прокомментировали возможность блокировки YouTube в РФ. Серьезные основания для блокировки в России видеохостинга YouTube в настоящее время отсутствуют, заявил сенатор Александр Башкин. Парламентарий также отметил необходимость соблюдения видеохостингом законодательства РФ, подчеркнув, что "тогда и не придется закрывать".



Роскомнадзор заявил, что не принимал ограничительных мер в отношении YouTube

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