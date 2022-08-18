МИД РФ призвал YouTube восстановить удаленные материалы посольства России в Британии

Фото: depositphotos/agencyby

Россия призвала YouTube восстановить удаленные материалы канала посольства России в Британии и признать совершенное действие ошибкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева.

"Призываем администрацию YouTube проявить зрелость и признать собственную ошибку, полностью и незамедлительно восстановив все удаленные видеоматериалы", – заявил Нечаев.

Ранее Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google снять ограничения, наложенные на YouTube-канал посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, и восстановить доступ к ранее удаленным материалам.

До этого стало известно, что YouTube удалил 29 видеоматериалов из канала посольства России в Великобритании. Большинство из них составляют интервью посла России в Великобритании Андрея Келина. В диппредставительстве сообщили, что обозначенные интервью затрагивают вопросы российско-британских отношений, ситуацию с санкциями западных стран, а также разъясняют цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине.