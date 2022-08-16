РКН потребовал вернуть доступ к видео посольства РФ в Британии на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google снять ограничения, наложенные на YouTube-канал посольства России в Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил 29 видеоматериалов из канала посольства России в Великобритании. Большинство из них составляют интервью посла России в Великобритании Андрея Келина.

В диппредставительстве сообщили, что обозначенные интервью затрагивают вопросы российско-британских отношений, ситуацию с санкциями западных стран, а также разъясняют цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине.

В российском посольстве заявили, что расценивают действия YouTube как попытку ограничить "информационную работу", а также потребовали восстановить все удаленные видео и принести извинения за "необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия".