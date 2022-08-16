YouTube удалил 29 видеоматериалов из канала посольства России в Великобритании

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Видеохостинг YouTube удалил ряд видеоматериалов, ранее размещенных на канале посольства России в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства.

"15 августа администрация видеохостинга YouTube без предупреждения удалила с канала посольства в общей сложности 29 видеоматериалов. Большинство из них составляют интервью посла России в Великобритании Андрея Келина (за период с 2 марта по 15 августа)", – сообщили в посольстве.

В диппредставительстве сообщили, что обозначенные интервью затрагивают вопросы российско-британских отношений, ситуацию с санкциями западных стран, а также разъясняют цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине.

В российском посольстве заявили, что расценивают действия YouTube как попытку ограничить "информационную работу", а также потребовали восстановить все удаленные видео и принести извинения за "необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия".

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике от партии "Единая Россия" Антон Горелкин заявил, что видеохостинг YouTube заслужил блокировку, хотя подобное действие на данный момент не планируется.