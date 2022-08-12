В Госдуме заявили, что YouTube заслуживает блокировки

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Блокировка видеохостинга YouTube пока не планируется, однако платформа этого заслуживает, считает замглавы комитета Госдумы по информполитике от партии "Единая Россия" Антон Горелкин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Горелкина, платформа заслуживает блокировки за "все, что она сегодня делает". YouTube участвует в информационной войне против российских граждан, уточнил депутат.

Горелкин добавил, что видеохостинг блокирует любые альтернативные точки зрения, а также разгоняет фейки и русофобию. Однако, по его словам, на просторах YouTube есть научно-популярный и детский контент, который интересен россиянам.

После появления сильного конкурента платформы, который привлечет внимание блогеров, видеохостинг можно будет заблокировать, сообщил Горелкин.

Ранее в Совфеде прокомментировали возможность блокировки YouTube в РФ. Серьезные основания для блокировки в России видеохостинга YouTube в настоящее время отсутствуют, заявил сенатор Александр Башкин. Парламентарий также отметил необходимость соблюдения видеохостингом законодательства РФ, "тогда и не придется закрывать".

