YouTube заблокировал канал Дмитрия Гоблина Пучкова

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Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал российского публициста Дмитрия Пучкова, более известного под творческим псевдонимом Гоблин.

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", – указано на странице канала.

Информация о том, какие именно правила были нарушены Пучковым, в сообщении не приводится.

Ранее администрация видеохостинга YouTube заблокировала каналы российских телешоу "Давай поженимся" и "Модный приговор", которые выходят на Первом канале. Продюсированием телешоу занимается медиагруппа "Красный квадрат", которая принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, входящему в санкционный список США.