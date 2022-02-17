Дмитрий "Гоблин" Пучков рассказал о своем самочувствии

Фото: instagram.com/goblin_oper

Публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин", рассказал о своем самочувствии после госпитализации. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пучков подчеркнул, что пока его диагноз неизвестен, а в больницу он лег из-за плохого самочувствия, которое длится неделю.

"Не знаю, коронавирус это или нет – анализы пока делают, ничего не сказали. Лег в больницу вечером 16 февраля, сегодня, наверное, скажут. КТ уже сделал, чувствую себя не очень", – рассказал Пучков.

О госпитализации Пучкова стало известно ранее. Он опубликовал фото из больничной палаты на своей личной странице в Instagram, сопроводив его подписью: "Залег авторитетно".

