В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В министерстве добавили, что врачи оказывают ему всю возможную медицинскую помощь.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.

Позже в Минздраве РФ подтвердили информацию о госпитализации лидера ЛДПР. В ведомстве сообщили, что в больнице политик находится с 2 февраля. Жириновский болеет "Омикроном".

