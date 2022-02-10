Эксперты объяснили, почему Жириновский попал в больницу с COVID-19

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Политика госпитализировали еще 2 февраля из-за заражения "Омикроном". Сейчас он чувствует себя нормально и даже работает с документами. Рассказываем, что еще известно о состоянии здоровья Жириновского.



Настиг "Омикрон"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 9 февраля, стало известно, что депутат Госдумы Владимир Жириновский заразился коронавирусом и находится в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) на лечении. В Минздраве РФ пояснили, что политика госпитализировали еще 2 февраля. Кроме того, у него был выявлен "Омикрон".

"Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", – подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе ЛДПР также уточнили, что у главы партии все в порядке. Более того, он даже продолжает работать, несмотря на болезнь.





пресс-служба партии ЛДПР Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения.

При этом СМИ, ссылаясь на источники, ранее сообщали, что политик попал в больницу с серьезным поражением легких. Также отмечалось, что депутат якобы подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Официального подтверждения эта информация не получила.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину известно о ситуации с лидером ЛДПР. По его словам, глава государства желает депутату скорейшего выздоровления.

Владимир Жириновский является ярым сторонником вакцинации. Сам он c 2020 года для защиты от коронавируса сделал целых восемь прививок против COVID-19. "Может быть, я такой один, что поставил восемь уколов за полтора года. Люди некоторые сделали всего одну прививку (два укола), кто-то, может быть, третий укол сделал, и все. А некоторые вообще еще не сделали", – заявлял он в конце декабря 2021 года.



Перебрал с прививками?

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев предположил, почему Жириновский заболел коронавирусом, несмотря на неоднократный курс вакцинации. По мнению эксперта, именно это обстоятельство и сыграло с политиком злую шутку. Большое количество прививок могло ослабить иммунитет депутата, считает Зверев.

"Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться", – заявил специалист.

В свою очередь, вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил шансы того, что "Омикрон" начнет мутировать в организме Жириновского.





Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Вероятность появления новых штаммов из-за Владимира Вольфовича очень маленькая. Не имеет значения, сколько раз человек привился, на мутации это не влияет. Шансов стать родоначальником нового штамма у него мало.

Вместо этого Альтштейн выразил озабоченность, что депутат мог заразить кого-нибудь из своего окружения. Однако эксперт подчеркнул, что не имеет никаких достоверных данных на этот счет.

