Путин в курсе госпитализации Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления – Песков

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента

Владимиру Путину сообщили о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского, президент желает политику скорейшего выздоровления, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления", – отметил он.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась ранее в СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.

Позже в Минздраве РФ подтвердили информацию о госпитализации лидера ЛДПР. В ведомстве сообщили, что в больнице политик находится с 2 февраля. Жириновский болеет "Омикроном", его состояние оценивается как стабильное.

