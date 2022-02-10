В ЛДПР прокомментировали состояние Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает ТАСС.

"Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения", – рассказали в пресс-службе.

Информация о госпитализации Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу столицы появилась ранее в СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось, что политик находится в больнице несколько дней, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.

Позже в Минздраве РФ подтвердили информацию о госпитализации лидера ЛДПР. В ведомстве сообщили, что в больнице политик находится с 2 февраля. Жириновский болеет "Омикроном", его состояние оценивается как стабильное.

