Вирусолог оценил вероятность мутации "Омикрона" у Жириновского

Фото: ldpr.ru
Шанс того, что "Омикрон"-штамм из-за попадания в тело восьмикратно вакцинировавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского начнет мутировать, очень невелик. Об этом "Ленте.ру" сообщил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Эксперт уточнил, что такие осложняющие ход заболевания факторы, как пожилой возраст, возможный диабет и общее угнетение иммунитета, могут представлять опасность для самого политика, но они не несут угрозы изменения генофонда штамма.
"Вероятность появления новых штаммов из-за Владимира Вольфовича очень маленькая. Не имеет значения, сколько раз человек привился, на мутации это не влияет. Шансов стать родоначальником нового штамма у него мало", – заявил Альтштейн.
По словам эксперта, мутации могут появляться в организме человека с подавленным иммунитетом, который болеет COVID-19 долгое время. Альтштейн уточнил, что при таких обстоятельствах возникают разные циклы размножения вируса, при каждом из которых выявляются новые мутации.
Вирусолог также обратил внимание на то, что продолжительность болезни Жириновского на данный момент недостаточна, чтобы в его организме прошли несколько циклов мутации вируса.
"То, что он болеет около недели, может сказаться на окружающих, он мог заразить кого-нибудь, но у меня никаких данных на этот счет нет", – заключил Альтштейн.
Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась ранее в СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.
Позже в Минздраве РФ подтвердили информацию о госпитализации лидера ЛДПР. В ведомстве сообщили, что в больнице политик находится с 2 февраля. Жириновский болеет "Омикроном", его состояние оценивается как стабильное.
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
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