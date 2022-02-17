Дмитрий "Гоблин" Пучков сообщил о своей госпитализации

Фото: instagram.com/goblin_oper

Публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин", рассказал о своей госпитализации. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пучков опубликовал фото из больничной палаты на своей личной странице в Instagram, сопроводив его подписью: "Залег авторитетно".

Публицист не указал свой диагноз, хотя отметил, что неназванная болезнь у него сохраняется уже вторую неделю. Свое самочувствие Дмитрий Пучков оценил как нормальное.

9 февраля стало известно о госпитализации лидера ЛДПР, политика Владимира Жириновского. У политика диагностировали коронавирус. Его состояние оценивается как стабильное.

