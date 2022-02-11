В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем телеграм-канале.

По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких.

Обухов подчеркнул, что лидера КПРФ уже обследовали, ситуация позволяет выписать политика из больницы.

Ранее сообщалось, что Зюганов лег в больницу для профилактики. Представитель партии рассказал, что у лидера КПРФ в последнее время были признаки простудного заболевания. В больницу он лег, чтобы исключить любые риски.

