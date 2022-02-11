Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу для профилактики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы коммунистов Александра Ющенко.

"В последнее время у него были признаки простудного заболевания. Чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу", – сказал представитель КПРФ.

По его словам, при принятии данного решения учитывалась эпидемиологическая ситуация в стране, а также тот факт, что за последние годы Зюганов перенес несколько хирургических вмешательств.

Ющенко предположил, что политика выпишут в ближайшие дни, а также отметил, что обычно лидер партии лечится в Центральной клинической больнице в Москве.

9 февраля стало известно о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. У политика диагностировали коронавирус. Позже в Минздраве сообщили, что он находится в ЦКБ с 2 февраля.

По последним данным, состояние лидера либерал-демократов оценивается как стабильное.

