Миронов сократил количество личных встреч после госпитализации Жириновского и Зюганова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сократил количество личных встреч и перевел мероприятия в дистанционный режим после госпитализации лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Об этом сообщает "Газета.ру".
Миронов отметил, что из-за "Омикрон"-штамма вынужден соблюдать дополнительные меры безопасности. При этом он продолжит работать в здании Госдумы. Также политик пожелал выздоровления Зюганову и Жириновскому.
"Какие бы у нас ни были разногласия, но в парламенте мы делаем общее и важное дело. Поэтому рассчитываю, что скоро они вернутся к работе", – сказал Миронов.
Он добавил, что чувствует себя хорошо из-за здорового образа жизни. Он не пьет и не курит, занимается физкультурой, старается больше ходить пешком и чаще бывать на свежем воздухе.
Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ. По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких. Обухов подчеркнул, что лидера КПРФ уже обследовали, ситуация позволяет выписать политика из больницы.
9 февраля стало известно о госпитализации Владимира Жириновского. У политика диагностировали коронавирус. Позже в Минздраве сообщили, что он находится в ЦКБ с 2 февраля. По последним данным, состояние лидера либерал-демократов оценивается как стабильное.
Геннадий Зюганов лег в больницу для профилактики
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