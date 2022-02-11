Миронов сократил количество личных встреч после госпитализации Жириновского и Зюганова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сократил количество личных встреч и перевел мероприятия в дистанционный режим после госпитализации лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Об этом сообщает "Газета.ру".

Миронов отметил, что из-за "Омикрон"-штамма вынужден соблюдать дополнительные меры безопасности. При этом он продолжит работать в здании Госдумы. Также политик пожелал выздоровления Зюганову и Жириновскому.

"Какие бы у нас ни были разногласия, но в парламенте мы делаем общее и важное дело. Поэтому рассчитываю, что скоро они вернутся к работе", – сказал Миронов.

Он добавил, что чувствует себя хорошо из-за здорового образа жизни. Он не пьет и не курит, занимается физкультурой, старается больше ходить пешком и чаще бывать на свежем воздухе.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ. По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких. Обухов подчеркнул, что лидера КПРФ уже обследовали, ситуация позволяет выписать политика из больницы.

9 февраля стало известно о госпитализации Владимира Жириновского. У политика диагностировали коронавирус. Позже в Минздраве сообщили, что он находится в ЦКБ с 2 февраля. По последним данным, состояние лидера либерал-демократов оценивается как стабильное.

