Роскомнадзор предупредил о рассылках электронных писем якобы от госструктур

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Роскомнадзор предупредил россиян, что в последнее время участились случаи рассылки электронных писем якобы от государственных организаций. Ведомство сообщило об этом в своем телеграм-канале.

"Участились случаи рассылки электронных писем гражданам и организациям якобы от имени различных государственных организаций. Зачастую подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения", – говорится в публикации.

В ведомстве напомнили гражданам:

официальные письма РКН всегда приходят только с почты: @rkn.gov.ru;

Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти;

письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.

Ранее руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко рассказал , что российские пользователи столкнулись с активизацией злоумышленников, которые взламывают компьютеры и заражают их вредоносными файлами.

По его словам, речь идет о создании "зомби-сетей", которые предназначены для атак на ресурсы российских госучреждений, компаний и СМИ. Пащенко подчеркнул, что пользователи могут даже не заметить, что их компьютеры были использованы для атаки. Кроме того, хакеры воруют персональные данные пользователей, включая фотографии и документы. Злоумышленники делают это для того, чтобы шантажировать россиян, добавил эксперт.