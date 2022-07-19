Эксперт рассказал, как хакеры могут использовать компьютеры россиян

02:31
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Российские пользователи столкнулись с активизацией злоумышленников, которые взламывают компьютеры и заражают их вредоносными файлами, рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
По его словам, речь идет о создании "зомби-сетей", которые предназначены для атак на ресурсы российских госучреждений, компаний и СМИ. Пащенко подчеркнул, что пользователи могут даже не заметить, что их компьютеры были использованы для атаки.
"Когда началась история, которая идет по всему миру, в которой Россия обвиняется во всем, злоумышленники начали продавать ботнет, по-другому это называется "зомби-сеть". Зараженные компьютеры наших пользователей, которые находятся на территории РФ, по определенной команде начинают атаковать российские сервера, сайты, например, новостные ленты", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Кроме того, хакеры воруют персональные данные пользователей, включая фотографии и документы. По словам эксперта, злоумышленники делают это для того, чтобы шантажировать россиян или запускать на устройства вирусы-вымогатели, которые блокируют экран, а затем требуют выкуп для возобновления работы.
Ранее замруководителя центра предотвращения киберугроз CyberART Максим Акимов рассказал, что российские вузы в начале приемной кампании подверглись такому типу атаки, как дефейс, при котором происходит подмена содержимого главной страницы сайта. По словам эксперта, возможными подобные атаки делает уязвимость в платформе по созданию сайтов.
Онлайн-распродажу в магазинах IKEA могли сорвать хакеры – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: