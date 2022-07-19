Эксперт рассказал, как хакеры могут использовать компьютеры россиян

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Российские пользователи столкнулись с активизацией злоумышленников, которые взламывают компьютеры и заражают их вредоносными файлами, рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.

По его словам, речь идет о создании "зомби-сетей", которые предназначены для атак на ресурсы российских госучреждений, компаний и СМИ. Пащенко подчеркнул, что пользователи могут даже не заметить, что их компьютеры были использованы для атаки.

"Когда началась история, которая идет по всему миру, в которой Россия обвиняется во всем, злоумышленники начали продавать ботнет, по-другому это называется "зомби-сеть". Зараженные компьютеры наших пользователей, которые находятся на территории РФ, по определенной команде начинают атаковать российские сервера, сайты, например, новостные ленты", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, хакеры воруют персональные данные пользователей, включая фотографии и документы. По словам эксперта, злоумышленники делают это для того, чтобы шантажировать россиян или запускать на устройства вирусы-вымогатели, которые блокируют экран, а затем требуют выкуп для возобновления работы.

Ранее замруководителя центра предотвращения киберугроз CyberART Максим Акимов рассказал, что российские вузы в начале приемной кампании подверглись такому типу атаки, как дефейс, при котором происходит подмена содержимого главной страницы сайта. По словам эксперта, возможными подобные атаки делает уязвимость в платформе по созданию сайтов.

